Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Türgriffen getestet, ob Autos offen sind

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann hat am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages in der Mannheimer Straße die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Zeugin verständigte gegen 7 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie der Unbekannte die Straße entlang lief und an parkenden Fahrzeugen "testete", ob die Türen offen sind.

Die ausgerückte Streife konnte wenig später einen Tatverdächtigen ausfindig machen, auf den die Personenbeschreibung passte. Es handelte sich um einen 24-jährigen Mann, der schon erheblich polizeilich aufgefallen ist. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen unter anderem ein Bluetooth-Lautsprecher, Messer, Handschuhe, Taschenlampe, Münzgeld und verschiedene Schlüsselbunde zum Vorschein. Nach der Herkunft der Gegenstände befragt, machte der Mann widersprüchliche Angaben. Die Sachen wurden deshalb bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Eine Überprüfung der geparkten Fahrzeuge in der Umgebung ergab keine Hinweise auf Autoaufbrüche oder Diebstähle aus den jeweiligen Pkw-Innenräumen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen möglicherweise in den vergangenen Tagen etwas aus dem Auto gestohlen wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gemeldet wurde unterdessen ein Diebstahl aus einem Fahrzeug im Stadtteil Einsiedlerhof. Hier haben sich unbekannte Täter in der Straße "Zum großen Berg" Zugang zu einem geparkten Jeep verschafft und daraus einen Geldbeutel gestohlen. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, Kredit- und Debitkarte.

Tatzeit war vermutlich bereits vor den Feiertagen, "vermisst" wurde der Geldbeutel aber offenbar erst am zweiten Weihnachtstag. Hinweise auf verdächtige Personen, die als Täter in Frage kommen, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell