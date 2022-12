Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen zeigte ein 54-Jähriger eine Sachbeschädigung, welche an seinem Pkw Audi begangen wurde, an. Das Fahrzeug war zuvor in der Gartenstraße vor einem Einkaufsmarkt geparkt worden. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0317043 zu melden. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell