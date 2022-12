LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Vandalismus auf Landstraße

Hörselberg-Hainich OT Craula (ots) - Im Zeitraum 23.12.2022, 19.00 Uhr bis 24.12.2022, 07.00 Uhr wurden an einem Pkw in der Straße "Am Weinstein" im OT Craula alle vier Reifen zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter Angabe der Bezugsnummer 0317196/2022 zu melden. (ms) Rückfragen bitte ...

