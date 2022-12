LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Insgesamt fünf (Schau-)Fensterscheiben und zwei Pkw-Scheiben beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zu Heiligabend in der Ortslage Waltershausen. Die Tatorte befanden sich dabei in der Hauptstraße, in der Klaustorstraße und in der Daniel-Kestner-Straße. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich ...

