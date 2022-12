Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheiben eingeworfen - Zeugenn gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Insgesamt fünf (Schau-)Fensterscheiben und zwei Pkw-Scheiben beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zu Heiligabend in der Ortslage Waltershausen. Die Tatorte befanden sich dabei in der Hauptstraße, in der Klaustorstraße und in der Daniel-Kestner-Straße. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3600 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummern 0316918/2022, 0316946/2022 sowie 0317048/2022. (av)

