LPI-GTH: Betrunken beim Radfahren erwischt

Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr trat ein 32-Jähriger, in der Sodenstraße, die Wohnungstür einer 25-jährigen Mieterin ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der 32-Jährige vom Tatort. Der Täter ist der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden hierzu aufgenommen.(rk) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

