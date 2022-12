POL-PPWP: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntag, 25.12.2022 in dem Zeitraum 01:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurden in der Straße An der Emilsruhe, Kaiserslautern vier PKW beschädigt. Bisher unbekannte Täter zerkratzten diese mittels eines spitzen Gegenstandes. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kaiserslautern 1 unter der Tel.: 0631 369-1250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |Wey Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

