POL-ERB: Schwerer Verkehrsunfall mit Krad-Fahrer

Stockstadt (ots) - Am Freitag (18.08.) wurde im Zeitraum von 10.30 h - 13.30 h in der Oberstrasse ein geparkter brauner Audi beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben ?? Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim, Unfallfluchtermittlung, Tel.: 06258-9343-0 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

mehr