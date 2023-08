Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Zahlreiche Heizungsrohre aus Rohbau entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (3.8.) bis Donnerstag (17.8.) haben Kriminelle aus einem Rohbau in der Noackstraße zahlreiche Heizungsrohre im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Das ermittelnde Kommissariat 43 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer im Tatzeitraum oder in der Nähe des Tatortes, verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

