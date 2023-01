Hildesheim (ots) - Sarstedt, Kleistr. (al) Am Dienstag, den 24.01.23, ist es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Beschädigung einer Grundstücksmauer in der Nähe des Friedrich-Ebert-Parks gekommen. Augenscheinlich ist ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fzg. beim Wenden gegen die Mauer gestoßen, so dass diese auf einer Länge von über einem Meter zerbrochen ist. Anschließend ...

