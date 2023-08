Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Bickenbach (ots)

Am 18.08.2023 wurde in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 17:05 Uhr auf dem Parkplatz in der Bachgasse 1-3 in 64404 Bickenbach ein, dort ordnungsgemäß geparkter, silberner Opel Tigra an der linken Fahrzeugseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Pfungstadt unter folgender Telefonnummer: 06157 95090.

