Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf nasser Fahrbahn gestürzt

Elgersburg, Ilm-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag war ein 17-Jähriger mit seinem Moped auf der Ortsverbindungsstraße von Elgersburg nach Ilmenau-Roda unterwegs. Aufgrund nasser Fahrbahn verlor der Jugendliche in einer abschüssigen Kurve die Kontrolle über sein Moped und stürzte auf die Gegenfahrspur. Schwer verletzt brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (jk)

