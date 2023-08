LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Folgen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 25.08.2023, 19.00 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen gegen 04.30 Uhr wurde in der Stedtfelder Straße ein Kleinkraftrad Generic Explorer Iron 50 in der Farbe weiß entwendet. Das Gefährt war vor einem Hauseingang geparkt und gesichert. Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) unter der Bezugsnummer 0223352/2023 entgegen. (as) Rückfragen bitte an: ...

