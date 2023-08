Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Situation falsch eingeschätzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 59-jähriger Opel-Fahrer in der Weimarischen Straße beim Abbiegen leicht verletzt. Der Opel-Fahrer war im Begriff, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dies nahm ein nachfolgender Ford-Fahrer missverständlich wahr. Der 57-Jährige setzte zum Überholen an und kollidierte mit dem Opel. Dabei erlitt der Opel-Fahrer eine Handverletzung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallschäden belaufen sich insgesamt auf mindestens 8000 Euro. (as)

