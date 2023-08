Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zweimaliger Überschlag

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Auf der Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Förtha kam es am Freitagabend innerhalb einer Stunde zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 19.00 Uhr kam ein 25-jähriger Audi-Fahrer einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug einmal. Der Pkw kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Audi musste abgeschleppt werden. Ähnlich erging es etwa 50 Minuten später einem 70-jährigen VW-Fahrer in einer unweit entfernten Linkskurve. Der VW kam nach rechts ab, überschlug an einer Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, als auch die 68-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Auch dieses Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (as)

