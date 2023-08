Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Führerschein

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Karl-Marx-Straße wurde am Sonntagmorgen ein 25-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine eingehende Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille und der Drogenvortest zeigte ein Ergebnis hinsichtlich Methamphetamin. Nach der Anzeigenaufnahme und einer Blutprobenentnahme musste der Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell