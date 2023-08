Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Krad in die Leitplanke

Gösselborn, Ilm-Kreis (ots)

Am gestrigen Abend fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L1114 von Paulinzella in Richtung Gösselborn. Nach Durchfahren einer scharfen Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall stürzte er vom Krad und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Motorrad was nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

