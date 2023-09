Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (23.09.2023) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Geschäft an der Königstraße Parfüm gestohlen haben soll. Der 46-Jährige betrat gegen 12.30 Uhr das Bekleidungsgeschäft und steckte ein Parfüm im Wert von über 100 Euro in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach den Mann an und forderte ihn auf, ihm in sein Büro zu folgen. Auf dem Weg in das Büro zog der 46-Jährige ein Teppichmesser und bedrohte den Ladendetektiv, welcher ihn dennoch überwältigen konnte und die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den 46-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen daraufhin fest. Er wurde am Sonntag (24.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell