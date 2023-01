Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Zwei Autoscheiben zerstört und Wertsachen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mossautal (ots)

Ein in der Ortsstraße in Unter-Mossau abgestellter BMW und ein in Hüttenthal im Geisbergweg geparkter Toyota gerieten in der Nacht zum Montag (09.01.)in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte zerstörten in der Zeit zwischen 21.00 und 07.15 Uhr jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge und verschafften sich Zugang zu den Innenräumen. Anschließend entwendeten die Täter eine Geldbörse sowie Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Erbach ist mit den Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

