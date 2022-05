Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wohnungsbrand in Ravensburg

Ravensburg (ots)

Vermutlich ein mit Leinöl getränkter Lappen hat nach Einschätzung der Feuerwehr Ravensburg einen Brand in einem Abstellraum einer Wohnung im Bertha-Bosch-Weg in Ravensburg ausgelöst. Der Lappen hat sich vermutlich selbst entzündet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

