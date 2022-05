POL-Bremerhaven: Unerlaubtes Angeln im Bürgerpark

Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Grünhöfe verhielt sich eine 77-jährige Pkw-Fahrerin am gestrigen Mittwoch, 11. Mai, sehr vorbildlich. Weil die Bremerhavenerin nicht sicher war, ob sie während der Fahrt den Seitenspiegel eines geparkten Fahrzeuges touchiert hatte, meldete sie sich bei der Polizei. Die Beamten suchten den vermeintlichen Unfallort auf und nahmen sowohl das Fahrzeug der Meldenden als auch das am ...

