POL-DO: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0500 Eine Zeugin informierte die Polizei am Montag (22.5.2023) um 21:31 Uhr über zehn streitende Männer, die in der Zimmerstraße in der Nordstadt zunächst verbal aneinandergerieten. Ein Mann habe dabei aus einer Pistole drei Schüsse in die Luft abgegeben. Anschließend liefen alle Beteiligten davon. Aufgrund der Aussage der Zeugin fahndete die Polizei nach einem Mann, der einen blauen ...

mehr