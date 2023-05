Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugin meldet Streit in der Zimmerstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0500

Eine Zeugin informierte die Polizei am Montag (22.5.2023) um 21:31 Uhr über zehn streitende Männer, die in der Zimmerstraße in der Nordstadt zunächst verbal aneinandergerieten.

Ein Mann habe dabei aus einer Pistole drei Schüsse in die Luft abgegeben. Anschließend liefen alle Beteiligten davon. Aufgrund der Aussage der Zeugin fahndete die Polizei nach einem Mann, der einen blauen Jogginganzug trug.

Antreffen konnte die Polizei den Mann nicht. Patronenhülsen wurden in der Zimmerstraße nicht gefunden. Die Polizei ermittelt nach einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Hinweise auf die Beteiligte, vor allem auf den Mann mit der Pistole, bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell