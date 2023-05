Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Vermisste aus Marsberg tot aufgefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0497

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Am 9. Mai meldete eine 22-jährige Frau aus Marsberg ihre 41-jährige Mutter (ebenfalls aus Marsberg) als vermisst. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Im Laufe der Ermittlungen ergab sich, dass der ehemalige Lebensgefährte (ein 41-Jähriger aus Marsberg) ebenfalls vermisst wurde.

Am zwölften Mai konnten in einem nahegelegenem Waldstück Gegenstände aufgefunden werden, die den beiden vermissten Personen zugeordnet werden konnten. Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände und weiterer Zeugenaussagen wurde das Geschehen am 15. Mai als Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Am 20. Mai wurden in einer Scheune in Marsberg die Leichen eines Mannes und einer Frau aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei den Leichen um die beiden Vermissten handelt. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass der 41-Jährige zunächst seine ehemalige Lebensgefährtin und danach sich selbst getötet hat.

Für eventuelle Rückfragen zu dem Inhalt dieser Presseerklärung steht die Staatsanwaltschaft Arnsberg, Herr Görgün, Tel. 017657652862 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell