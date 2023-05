POL-DO: Unfall am Sonntagabend in Hörde: drei Personen schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0495 Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle am Königswall in Dortmund bedrohte am Freitag (19.5.2023) um 22:55 Uhr einer von zwei Tätern eine Angestellte mit einem Messer. Der Unbekannte ging hinter dem Tresen auf die 40-Jährige und erbeutete Bargeld. Er flüchtete mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete vergeblich nach den Tätern und sicherte Spuren am Tatort. ...

