Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu zweit auf E-Scooter vor Kontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Einen "doppelt" besetzten E-Scooter hat eine Polizeistreife in der Nacht zu Samstag im Gersweilerweg gesichtet. Zwei Jugendliche waren mit dem Elektroroller auf dem Gehweg in Richtung Benzinoring unterwegs.

Als die Beamten das Gefährt stoppen wollten, ignorierte der Fahrer den Streifenwagen und fuhr einfach weiter. Am Zeppelinplatz hielt er kurz an, ließ seine Sozia absteigen und flüchtete anschließend in Richtung Ohlkasterhohl. Die Polizisten folgten ihm und sahen, wie der Jugendliche schließlich zu Fuß in Richtung Otterberger Hohl rannte.

Die Sozia hatte unterdessen ihre Flucht aufgegeben und konnte von einer Beamtin gestellt werden. Es handelte sich um die 16-jährige Freundin des Fahrers.

Kurz darauf gab auch der Fahrer auf und ließ sich kontrollieren. Der 17-Jährige wurde für die obligatorischen polizeilichen Maßnahmen zu nächsten Dienststelle gebracht. Tests ergaben keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Der Jugendliche muss allerdings mit einem Bußgeld wegen der nicht zulässigen Fahrt zu zweit rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell