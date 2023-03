Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu Unfallgeschehen in der Friedrich-Ebert-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am bereits am Dienstag (21.03.2023) gegen 15:45 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße und der Vischerstraße in Ludwigsburg zugetragen hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Wie nachträglich beim Polizeirevier Ludwigsburg angezeigt wurde, kam mutmaßlich aufgrund eines Schlaglochs auf der Fahrbahn ein elf Jahre alter Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich zur Vischerstraße zu Fall. Da er sich durch das Sturzgeschehen mit seinem Knie im Rahmen seines Zweirades eingeklemmt hatte, konnte der Junge nicht direkt eigenständig aufstehen. Aus Richtung Fuchshofstraße kam zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines mutmaßlich dunkelblauen VW-Golf mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) an den Kreuzungsbereich der Vischerstraße gefahren. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Fahrzeuglenker an dem am Boden liegenden Jungen versucht haben vorbeizufahren und fuhr hierbei über das Hinterrad seines liegenden Fahrrads. Anschließend soll der Unbekannte zurückgesetzt und über die andere Seite der Fahrbahn versucht haben, den Jungen zu passieren. Diese Vorhaben sollen jedoch mehrere andere hinzugekommene Kinder gestoppt haben, was den Unbekannten dazu veranlasst haben soll, auszusteigen und dem Jungen aufzuhelfen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den enstadenen Sachschaden am Fahrrad des 11-Jährigen zu kümmern. Bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer soll es sich um einen zwischen 50 und 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und einem graumelierten Dreitagebart gehandelt haben. Er war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und trug eine blaue Jeanshose und einen Pullover. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum verantwortlichen Fahrzeugführer geben können.

