POL-LB: Mundelsheim: Erneut Fahrzeug beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigter zwischen Samstag (25.03.2023) 21:00 Uhr und Sonntag (26.03.2023) 09:20 Uhr erneut ein Fahrzeug, dass in der Heinrich-Maulick-Straße in Mundelsheim geparkt stand. Wie bereits auch schon zwischen dem 11.03.2023 und dem 12.03.2023 (wir berichteten am 13.03.2023 - 11:31 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5461986) wurde der geparkte VW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Erneut bittet das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de Zeugen um Hinweise.

