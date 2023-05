POL-DO: Versuchter Raub in Dortmund - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Lichtbild

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0496 Bei einem Verkehrsunfall auf der Nortkirchenstraße (Höhe Am Richterbusch) in Dortmund-Hörde am Sonntagabend gegen 22:25 Uhr sind drei Personen (35, 41, 47) schwer verletzt worden. Ein Ersthelfer (16, aus Dortmund) verletzte sich leicht. Ein 47-jähriger Dortmunder war mit seinem VW auf der Nortkirchenstraße in Fahrtrichtung Osten ...

