Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder ohne Führerschein aber mit Haftbefehl

Weißenberg (ots)

Bundespolizisten stoppten am 15. Februar 2023 auf der Autobahn 4 bei Weißenberg einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Einen Führerschein für seinen Transporter konnte er auch nicht vorweisen.

Um 07:40 Uhr kontrollierten die Beamten den in Richtung Görlitz fahrenden Rumänen mit seinem Iveco. Die Überprüfung des 46-Jährigen ergab, dass er im September 2022 durch ein Gericht in Bayern wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.600,00 Euro verurteilt worden war und nun mit Haftbefehl nach ihm gefahndet wird.

Da der Mann diesen Betrag nebst Verfahrenskosten nicht bezahlen konnte, wurde er in die JVA Bautzen eingeliefert. Hier muss er eine 40-tägige Ersatzhaft verbüßen. Außerdem muss er sich wieder wegen eines Fahrerlaubnisverstoßes verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell