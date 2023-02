Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Handyfoto vom Reisepass reicht nicht aus

Uhyst (ots)

Ein Mann aus Tadschikistan konnte in einer Kontrolle der Bundespolizei am 15. Februar 2023 auf der Autobahn 4 bei Uhyst um 04:45 Uhr keinen gültigen Reisepass vorlegen. Vielmehr zeigte er nur ein Handyfoto des Dokumentes und eines litauischen Visums. Eine Überprüfung ergab, dass das Visum auch in Deutschland gültig wäre. Da der Mann aber seiner Passpflicht nicht nachgekommen ist, wurde eine Strafanzeige geschrieben. Er muss nun das Bundesgebiet verlassen.

