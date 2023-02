Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Reisebus illegal eingereist

Weißenberg (ots)

Während der Kontrolle eines aus Polen kommenden Fernreisebusses hat die Bundespolizei am Morgen des 14. Februar 2023 an der Autobahn 4 eine Frau aus Georgien und einen Moldauer in Gewahrsam genommen. Sie waren unerlaubt eingereist.

Gegen 07:50 Uhr stoppten die Beamten den Bus auf dem BAB4-Parkplatz Löbauer Wasser bei Weißenberg. Es stellte sich heraus, dass die 33-jährige Georgierin sich bereits seit August 2021 im Schengengebiet aufhält. Ihre touristische Aufenthaltsfrist von 90 Tagen hat sie damit bei Weitem überschritten und besitzt auch kein Visum. Der 24 Jahre alte Mann aus Moldawien hat seine als Tourist erlaubte Aufenthaltsfrist um 132 Tage überschritten.

Beide müssen sich wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Die Ausländerbehörde prüft den Aufenthalt beendende Maßnahmen. Gegen die Frau wurde ein 3-jährige Einreisesperre verhängt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell