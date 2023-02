Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser auf der A4 gestoppt

Uhyst, Dresden (ots)

Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen nahm am 9. Februar 2023 auf der Autobahn 4 auf dem Rastplatz Dresdner Tor zwei Schleuser von neun syrischen Migranten fest.

Die Fahnder von Bundes- und Landespolizei stoppten mit Unterstützung der Autobahnpolizei die beiden in Tschechien zugelassenen PKW gegen 10:30 Uhr. Bereits eine halbe Stunde zuvor waren die beiden Mercedes Benz E-Klassen bei Uhyst aufgefallen. Bei dem einen Fahrer handelt es sich um einen 44-jährigen Ukrainer. Er hatte vier Syrer in seiner Limousine. Der zweite Fahrer, ein ebenfalls 44 Jahre alter Österreicher tschechischer Herkunft, hatte fünf syrische Männer in seinem Kombi. Einer der Männer lag im Kofferraum. Alle Migranten besaßen keinerlei Dokumente und waren den Ermittlungen zufolge auf der Balkanroute und über Tschechien nach Deutschland eingeschleust worden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die beiden Schleuser müssen sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten. Sie befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.

