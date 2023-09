Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Bike entwendet

Altenkirchen (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 18:37 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter ein E-Bike der Marke Focus, Farbe grau. Dieses hatte der 42-jährige Fahrer zuvor in der Kölner Straße in Altenkirchen abgestellt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02681-9460.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell