Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht im Stadtteil Göttschied - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 07.11.2022 kam es zwischen 09:00 Uhr und 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Idarer Straße, OT Göttschied, in Idar-Oberstein. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug der Marke Peugeot vorbei und touchierte hierbei dessen linken Außenspiegel.

Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/in von der Tatörtlichkeit, ohne sich als Verkehrsunfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Durch die Kollision wurde der Peugeot beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.

