Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Rinteln - B238/Einmündung Steinberger Straße (ots)

(me) Am Freitag, 21.10.2022, gegen 06:05 Uhr, befährt ein 31-jähriger Hagenburger mit seinem Pkw die B238 in Fahrtrichtung Süden. An der Einmündung in die Steinberger Straße ordnet er sich auf der Linksabbiegespur ein, um in diese einzufahren. In entgegengesetzter Richtung befährt eine 44-jährige Extertalerin mit ihrem Pkw ebenfalls die B238. Nach Angaben des Hagenburgers habe diese zunächst rechts geblinkt und bereits begonnen, nach rechts in die Steinberger Straße einzufahren. Daraufhin sei er nach links in die Steinberger Straße eingebogen. Die Extertalerin habe allerdings plötzlich beschleunigt und sei weiter geradeaus gefahren. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Pkw werden beschädigt, die Extertalerin erleidet einen Schock.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer 05751-9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell