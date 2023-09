POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdender Überholvorgang auf der B 256 in Neuwied

Bad Hönningen (ots) - Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Rollerfahrerin an der Einmündung Im Strang und L 257. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Erpel befuhr die L 257 in Richtung Ortsmitte und wollte nach links in die Straße Im Strang abbiegen. Hierbei übersah er eine 47-jährige vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin, die entgegenkommend nach rechts abbiegen wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall licht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr