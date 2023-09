Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Samstag (23.09.2023) oder Sonntag (24.09.2023) Autos an der Wernhaldenstraße und der Bopserwaldstraße aufgebrochen. An der Wernhaldenstraße schlugen die Täter zwischen 03.45 Uhr und 04.45 Uhr jeweils eine Scheibe eines Seat und eines Mercedes ein und stahlen aus dem Mercedes sechs Packungen Zigaretten. Ein Anwohner beobachtete gegen 03.00 Uhr einen Mann mit Glatze und dunkler Kleidung, der einen schwarzen Rucksack dabeihatte und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß war. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An de Bopserwaldstraße schlugen Unbekannte zwischen 17.00 Uhr und 11.00 Uhr die Beifahrerscheibe eines Mercedes ein und stahlen unter anderem eine Sonnenbrille und einen Regenschirm. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell