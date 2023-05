Polizei Hagen

POL-HA: Mann ruft Polizei um Anzeige zu erstatten und greift danach Einsatzkräfte an

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstag (18.05.2023) gegen 02.25 Uhr verständigte ein 59-Jähriger die Polizei, da er den Verdacht des Entzuges elektrischer Energie anzeigen wollte. Als Einsatzkräfte den Hagener in einem Mehrfamilienhaus am Graf-von-Galen-Ring antrafen, wollte er sich zunächst nicht ausweisen. Als ihm eröffnet wurde, dass man keine Anzeige ohne Angabe der Personalien erstatten kann, lenkte er schließlich ein und zeigte den Beamten seinen Ausweis. Im weiteren Verlauf brüllte er die Einsatzkräfte an und beleidigte sie. Hierbei gestikulierte er wild mit den Armen in der Luft herum.

Auch als die Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen, um den Sachverhalt aufzunehmen, blieb er weiter aufgebracht. Gemeinsam schaute man sich den Stromkasten an, in dem Sicherungen fehlten. Der 59-Jährige gab an, bereits vor drei Tagen eine Anzeige erstattet zu haben, da die Polizei bislang aber keinen Täter gefasst hat, habe er erneut die Polizei gerufen. Die Nachfrage, ob es sich um einen neuen Diebstahl handle oder um den wenige Tage zuvor angezeigten, konnte der Mann nicht beantworten. Nachdem sich die Beamten den Sicherungskasten angesehen hatten, informierten sie ihn darüber, eine neue Anzeige zu schreiben.

Während sie anschließend das Haus verließen, stürmte der 59-Jährige plötzlich energisch, mit erhobenen Armen und zudem laut schreiend auf sie zu. Ein Polizist musste die Angriffe des Mannes mit Reizgas abwehren, doch auch danach beruhigte sich der Hagener nicht. Da zu erwarten war, dass er Straftaten begeht, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auch während der Fahrt pöbelte er im Streifenwagen weiter und drohte einem Polizisten. Der Mann konnte gegen 6 Uhr morgens aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell