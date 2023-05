Polizei Hagen

POL-HA: Zeitungswagen bei Zustellung entwendet

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag, 18.05.2023, trug eine Hagenerin in den frühen Morgenstunden Zeitungen in Boele aus. Dort nahm sie gegen 03:00 Uhr einige Zeitschriften aus dem Wagen und trug diese die Baurothstraße hinauf, um sie in die Briefkästen zu werfen. Den blauen Zeitungswagen ließ sie dazu nur kurze Zeit aus den Augen. Als sie zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Unbekannte nahmen ihn an sich und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden, wenn sie Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Wagens geben können. (hir)

