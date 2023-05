Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen versuchten schweren Raubes

Hagen (ots)

Ein unbekannter, männlicher Tatverdächtiger forderte am 18. Oktober 2022, gegen 21.30 Uhr, unter Vorhalt einer Pistole, die Herausgabe der Tageseinnahmen einer Tankstelle in der Enneper Straße in Hagen. Nach Weigerung der Kassiererin und dem fehlgeschlagenen Versuch die Kasse selbständig zu öffnen, verließ der unbekannte Mann die Tankstelle fußläufig in Richtung Hagen Innenstadt.

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben oder erkennt die Tatkleidung und kann hierzu Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/105971

(arn)

