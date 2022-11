Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221115 - 1315 Frankfurt-Seckbach: Streit um Bierpreis eskaliert - Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Am gestrigen Abend (14. November 2022) rief eine Auseinandersetzung an einem Kiosk in Seckbach die Polizei auf den Plan. Der Streit zwischen einem Kunden und dort anwesenden Gästen eskalierte. Eine Person wurde festgenommen.

Ein 65-Jähriger suchte gestern gegen 19.40 Uhr einen Kiosk in der Vatterstraße auf. Hier geriet er mit dem Betreiber und Gästen über die dortigen Bierpreise in Streit. Der Kioskbetreiber beschied, dem 65-Jährigen keine weiteren Getränke zu veräußern, und bat diesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Der 65-Jährige reagierte hierauf, indem er den Betreiber sowie zwei weitere anwesende Personen massiv ausländerfeindlich beleidigte, drohte sie zu töten und mehrfach den Hitlergruß zeigte.

Nicht zuletzt stieß der 65-Jährige sein mitgeführtes Fahrrad gegen das geparkte Auto eines Zeugen. Als dieser ihn darauf zur Rede stellte, versuchte der Täter auch noch mit einem Bierkasten nach diesem zu schlagen, was letztlich durch den Zeugen abgewehrt werden konnte.

Die alarmierten Polizisten konnten die Situation befrieden und den Täter festnehmen. Es wurde vor Ort festgestellt, dass der 65-jährige Wohnsitzlose erheblich alkoholisiert war. Er muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

Er wurde am Folgetag nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell