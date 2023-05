Polizei Hagen

POL-HA: Hagener zeigt Unfallflucht an, sein Auto wurde zuvor bei Unfallflucht genutzt

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (17.05.2023) gegen 18.40 Uhr rief ein 18-Jähriger die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Er gab an Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden zu sein. Als die Beamten in der Fröbelstraße ankamen, trafen sie auf den Hagener sowie seine Eltern und schauten sich den Toyota an. An dem Auto war ein Streifschaden erkennbar. Der Mann gab übereinstimmend mit seinen Eltern an, die Unfallflucht anzeigen zu wollen, damit man ihn wiederum nicht einer Verkehrsunfallflucht bezichtigen könne. Der Schaden an dem Auto sei noch nicht vorhanden gewesen, als seine Schwester das Fahrzeug auf dem Parkplatz abstellte. Als die Polizisten auf der Wache die Anzeige fertigen wollten, stellten sie bei der Recherche fest, dass der Toyota des Mannes gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedensstraße bei einer Verkehrsunfallflucht genutzt wurde. Der Toyota war beim Einparken in einen abgestellten VW gefahren, anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer des Toyota einfach von der Unfallstelle. Eine Videokamera zeichnete den Vorfall auf. Der 18-Jährige sowie seine Eltern erhielt eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat. Zudem war durch eine Streifenwagenbesatzung in den Mittagsstunden bereits eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt worden. Die Ermittlungen, wer den Toyota bei der Verkehrsunfallflucht fuhr, dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell