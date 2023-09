Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (26.09.2023) an der Kreuzung Industriestraße/Am Wallgraben. Die 80-jährige Lenkerin einer grauen Mercedes B-Klasse fuhr gegen 10.00 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Vaihingen. Am Kreisverkehr der Straße Am Wallgraben fuhr sie in diesen ein und kollidierte aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache mit der Stadtbahn der Linie U12, welche in Richtung Dürrlewang unterwegs war. Das Auto kam schwer beschädigt im Gleisbereich zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme unterbrochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell