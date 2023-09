Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ungeklärter Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag (25.09.2023) an der Einmündung Bergheimer Steige/ Solitudestraße ereignet hat. Eine 56 Jahre alte Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi in der Bergheimer Steige aus Richtung Wolfbusch kommend unterwegs und folgte der abknickenden Vorfahrtstraße nach links auf die Kreisstraße 9503. Der aus der Straße Solitude kommende 21-jährige Seat Fahrer bog ebenfalls in die Kreisstraße 9503 ein, wo er mit der 57-Jährigen kollidierte, die sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Durch den Aufprall stieß der Mitsubishi mit dem Mercedes eines 57 Jahre alten Mannes zusammen, der die Kreisstraße 9503 entgegenkam. Auch er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Leichtverletzten und brachten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell