Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In zwei Wohnungen eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (24.08.2023) hat die Kriminalpolizei zwei Einbrüche in Wohnungen aufgenommen.

In der Zeit vom 17.08. bis zum 24.08.2023 brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Halberstraße ein. Die genaue Schadenshöhe und ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Am 24.08.2023, zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Rheingönheimer Straße ein und stahlen einen Fernseher. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Haben Sie etwas in der Halbergstaße oder in der Rheingönheimer Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

