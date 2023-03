Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230306 - 0282 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Ein dreister Taschendieb erbeutete am gestrigen Sonntag, den 05. März 2023, in der Niddastraße die Geldbörse eines 28-jährigen Mannes.

Zunächst sprach der Geschädigte gegen 14:40 Uhr einen Mann im Bereich des Hauptbahnhofs an und fragte diesen nach dem Weg zu seinem Hotel. Sein vermeintlich hilfsbereites Gegenüber bot ihm daraufhin an, ihn zu begleiten. Gemeinsam begaben sie sich in die Niddastraße. Am Ziel angekommen, steckte der Unbekannte plötzlich sein eigenes Smartphone in die Jackentasche des Geschädigten und holte es kurz darauf wieder heraus. Dieser dreiste "Taschenspielertrick" verfehlte seine Wirkung nicht. Offenbar gelangte der Mann mit dieser Masche an das Portemonnaie des 28-Jährigen. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, war der Langfinger bereits in Richtung Moselstraße verschwunden. Seine Beute: Ein schwarzer Geldbeutel von "Bayern München" mit über 500 Euro Bargeld, diversen EC-Karten und einem Personalausweis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, schwarze, kurze Haare, dunkler 3-Tage-Bart; bekleidet mit grauer Winterjacke mit Kapuze und einer Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755-10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

