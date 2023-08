POL-PPRP: Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (24.08.2023) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kärtnerstraße. Ein 66-jähriger Autofahrer stieß beim Einparken gegen einen 60-jährigen Radfahrer, der an dem einparkenden Auto vorbeifuhr. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

