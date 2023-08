Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (24.08.2023) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kärtnerstraße. Ein 66-jähriger Autofahrer stieß beim Einparken gegen einen 60-jährigen Radfahrer, der an dem einparkenden Auto vorbeifuhr. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

