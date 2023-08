Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (24.08.2023), gegen 00:30 Uhr, befanden sich Kräfte des kommunalen Vollzugsdienstes im Bereich der Henry-Roos-Passage, als sie von einem 31-Jährigen angesprochen wurden. Während des Gesprächs beleidigte die 36-jährige Lebensgefährtin des Mannes die Vollzugskräfte lautstark, weshalb ihre Personalien erhoben werden sollten. Dies versuchte der 31-Jährige jedoch zu verhindern, indem er den Geldbeutel seiner Freundin an sich nahm. Bei dem Versuch, dem 31-Jährigen den Geldbeutel abzunehmen, leistete dieser so erheblichen Widerstand, dass ein Vollzugsbeamter Pfefferspray gegen ihn einsetzten musste. Dies zeigte jedoch keine Wirkung und es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der Beamte sein Pfefferspray verlor. Dieses ergriff die 36-Jährige und wollte es gegen die Vollzugskräfte einsetzen. Daran konnte sie zwar gehindert werden, hierdurch gelang es wiederum dem 31-Jährigen kurzzeitig die Flucht zu ergreifen. Er konnte jedoch wenige Meter später erneut gestellt und am Boden fixiert werden. Bei dem Versuch, seine Arme mittels Schlagstock unter dem Körper hervorzuhebeln, entriss der Mann den Schlagstock und wollte ihn gegen den Vollzugsbeamten einsetzen, was letztlich verhindert werden konnte. Gegenüber den hinzugezogenen Polizeikräften gab der 31-Jährige an, dass er und seine Freundin erhebliche Mengen Alkohol und Marihuana konsumiert hätten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 3,8 Promille, bei der 36-Jährigen mehr als 1,5 Promille. Beide wurden in die Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Hierbei beleidigte die 36-Jährige auch die Polizeikräfte lautstark. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die 36-Jährige hatte sich bereits vor dem Einsatz aus noch ungeklärten Gründen eine Platzwunde zugezogen. Bei beiden war eine medizinische Versorgung nicht erforderlich. Sowohl die Kräfte des Vollzugsdienstes als auch der Polizei blieben unverletzt.

Gegen das renitente Paar wurden Strafanzeigen erfasst, im Anschluss wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell